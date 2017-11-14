Щелкино, Крым

Виндсерфинг на Татарке

Прокат. Обучение. Хранилка.

Цены виндсерфинг прокат

О месте

Курортный город Щёлкино расположен на востоке полуострова Крым в 75 километрах к западу от Керчи и в 65 километрах северо-восточнее Феодосии, на берегу Азовского моря, у мыса Казантип.

Самый длинный пляж в Щелкино — это так называемая «Татарка» или пляж в Татарской бухте.

Он удален от города Щелкино на расстояние 5 км. Это длинная 25-метровая песчаная полоса, которая признана одним из лучших пляжей на всем крымском побережье. Он прекрасно подходит как для семейного отдыха, так и для того, чтобы останавливаться здесь для кайт- и виндсерфинга

«Татаркой» место называют сокращенно от названия бухты Татарской

учебное снаряжение

Прокат

В прокате учебное снаряжение. Паруса от 1.4 до 6.2, доски от 165 до 240 литров.

600 руб.\час проката

Учебные доски

Большие и устойчивые учебные доски Starboard и Bic от 180 литров.

Дакроновые паруса

Легкие и маневренные паруса от 2.6 до 4.3

Доски без шверта

Доски без шверта от 165 до 180 литров.

Пленочные паруса

Паруса для продолжающих от 1.4 до 6.2

взрослые

Обучение

На станции вы можете научиться кататься с нуля или повысить свой уровень. Мы предлагаем 2 варианта тренировок и несколько курсов обучения для взрослых. Все они идеально подойдут для новичка. 

1 занятие

Инструктаж

на тренажере

Обучение проходит на берегу с использованием крутящегося тренажера. На воду выходите самостоятельно.

 Прокат в стоимость не входит (+600 руб)

400 РУБ

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1 занятие

Индивидуальная

тренировка

Час занятия под постоянным контролем инструктора на воде. 

Прокат не входит (+600 руб)

900 РУБ

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3 занятия

Быстрый старт

курс обучения

Курс обучения с нуля до самостоятельного катания. Обучение на тренажере.

Прокат входит в стоимость.

2500 РУБ

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3 занятия

Индивидуалка

курс обучения

Три тренировки под постоянным контролем инструктора на воде.

Прокат входит в стоимость.

4000 РУБ

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Тренажер на берегу

Позволяет показать и отработать на берегу основные маневры. 

Доски 250 литров

Большие и устойчивые учебные доски Starboard позволят идти под парусом уже через 10 минут обучения.

Паруса от 1.4 до 6.2

У нас есть паруса даже для самых маленьких и легкий райдеров. 

Учебные программы

Научим с нуля за три часа ходить под парусом, зарезаться и поворачивать.

дети

Обучение

Мы учим детей от 6-ти лет. В прокате есть легкие паруса от 1.4 метра и большие, но подвижные доски. Для детей мы предлагаем индивидуальные тренировки или курс обучения, после прохождения которого, мы дарим именной сертификат.

1 занятие

Детская тренировка

индивидуальная 30 минут

Одна тренировка под постоянным контролем инструктора для детей от 6 до 12 лет.

Прокат в стоимость входит.

750 РУБ

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6 занятий

Детский

курс обучения

6 тренировок по 30 минут для детей от 6 до 12 лет. Курс рассчитан на неделю.

Прокат в стоимость входит.

3600 РУБ

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сентября

Акции

Открытые уроки для детей 6-12 лет

Бесплатные пробные занятия по виндсерфингу для детей. 

По предварительной записи.

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Курс обучения для детей

6 занятий по 30 минут за 3600 руб. 

Для детей старше 6ти лет.

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Прокат SUP

Прокат надувных досок с веслом.

500 руб.\час или 250 руб.\30 мин.

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фото

Галерея

Прогноз погоды

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#windsurftatarka #виндсерфтатарка

Открытие сезона виндсерфинга в Крыму.

21.06.2020 дети, Каталка, обучение 0 Comments
Рады поделиться прекрасной новостью, с 1 июля Крым открывает бронирования проживания и начинается продажа билетов. Мы работаем! Все обучение происходит на свежем морском воздухе в индивидуальном порядке.
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Детский курс обучения виндсерфингу.

18.08.2019 дети, обучение 0 Comments
Курс обучения "Виндсерфинг для детей" Кому подойдет? Мы берем на обучение детей от 6 до 12 лет. Желательно иметь вес больше 25 кг, с меньшим весом сложно поднимать парус из воды, ребенок …
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Открытый урок по виндсерфингу для детей 6-12 лет.

24.06.2019 дети, Каталка, обучение 0 Comments
Установилась тихая и спокойная погода - идеальное время для обучения виндсерфингу. Поэтому мы решили устроить открытый урок. В программе: Инструктаж на тренажере. Проба своих сил на воде под руководством инструктора. Было классно и все …
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О ветре на Татарке.

15.06.2019 Каталка 0 Comments
На что смотреть? Первый столбец скорость ветра в м\с - это средняя скорость ветра, которая стоит по прогнозу. Для обучения с нуля идеально 3-6 м\с. Для обучения детей до 5 м\с. Продолжающим интересно …

Что нужно для занятий виндсерфингом?

13.06.2019 Без рубрики, Каталка 0 Comments
Короткий гидрокостюм. Что надеть? Гидрокостюм толщиной 5 - 3 мм - отлично подойдет для мая\сентября, когда температура воды ниже 20 С, а воздуха не больше 25. Короткий гидрокостюм 3 - 2 мм …

Обучение виндсерфингу в июне 2019.

09.06.2019 Без рубрики, Каталка, обучение 0 Comments
Обычно в июне тепло и не ветрено, но погода в этом году нас удивляет - северо-восточный ветер на неделю. Это направление разгоняет волну. Срочно учим старт с берега. Поворот по ветру - …
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Щелкино, Татарка. Каталка на тандеме. Виндсерфинг Казантип.

06.06.2019 Без рубрики, Каталка 0 Comments
https://youtu.be/mmLm0l-nb00 Катались на тандеме? Глиссировать на тандеме - удовольствие своеобразное. Нос доски задирается вверх и человек, который стоит первым, мало что может контролировать, только держаться поглубже в петлях. Зато ощущения полета ярчайшее. …
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Виндсерфинг в Щелкино, Крым.

06.06.2019 Без рубрики, дети, Каталка, обучение 0 Comments
Станция расположена всего в 3км от города Щелкино. Татарка славится своими небольшими и частыми волнами. Идеальное место для начальных шагов в вейв райдинге. Частая, но не мощная волна, …
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Виндсерфинг Щелкино. Прокат и обучение.

03.06.2019 Без рубрики, Каталка, обучение 0 Comments
О станции проката виндсерфинга Станция расположена на самом берегу моря, на территории пляжа парк-отеля РИО. От города Щелкино всего 3 км, можно добраться на машине или пешком. Как добраться? Пляж славится своим …
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Как найти станцию проката Виндсерфинг на Татарке?

03.06.2019 Без рубрики, дети, Каталка, обучение 0 Comments
Как добраться до станции проката виндсерфинга на машине от Щелкино? Самый простой путь - двигаться по дороге от Щелкино в сторону поселка Мысовое. Проехать кайт-клуб и базу отдыха Лаванда. По дороге …
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Мы на карте

  • Крым, 3 км от города Щелкино, бухта Татарская, пляж парк-отеля РИО

    Станция на берегу рядом с кафе Сектор моря. Висит голубой баннер Виндсерфинг на Татарке.
  • https://vk.com/windsurftatarka
  • Время работы: с 9:00 до 19:00
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  • Крым, 3 км от города Щелкино, бухта Татарская, пляж парк-отеля РИО
  • Время работы: с 9:00 до 19:00