Курортный город Щёлкино расположен на востоке полуострова Крым в 75 километрах к западу от Керчи и в 65 километрах северо-восточнее Феодосии, на берегу Азовского моря, у мыса Казантип.

Самый длинный пляж в Щелкино — это так называемая «Татарка» или пляж в Татарской бухте.

Он удален от города Щелкино на расстояние 5 км. Это длинная 25-метровая песчаная полоса, которая признана одним из лучших пляжей на всем крымском побережье. Он прекрасно подходит как для семейного отдыха, так и для того, чтобы останавливаться здесь для кайт- и виндсерфинга.

«Татаркой» место называют сокращенно от названия бухты Татарской.