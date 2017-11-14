Щелкино, Крым
Виндсерфинг на Татарке
Прокат. Обучение. Хранилка.
О месте
Курортный город Щёлкино расположен на востоке полуострова Крым в 75 километрах к западу от Керчи и в 65 километрах северо-восточнее Феодосии, на берегу Азовского моря, у мыса Казантип.
Самый длинный пляж в Щелкино — это так называемая «Татарка» или пляж в Татарской бухте.
Он удален от города Щелкино на расстояние 5 км. Это длинная 25-метровая песчаная полоса, которая признана одним из лучших пляжей на всем крымском побережье. Он прекрасно подходит как для семейного отдыха, так и для того, чтобы останавливаться здесь для кайт- и виндсерфинга.
«Татаркой» место называют сокращенно от названия бухты Татарской.
учебное снаряжение
Прокат
В прокате учебное снаряжение. Паруса от 1.4 до 6.2, доски от 165 до 240 литров.
600 руб.\час проката
Учебные доски
Большие и устойчивые учебные доски Starboard и Bic от 180 литров.
Дакроновые паруса
Легкие и маневренные паруса от 2.6 до 4.3
Доски без шверта
Доски без шверта от 165 до 180 литров.
Пленочные паруса
Паруса для продолжающих от 1.4 до 6.2
взрослые
Обучение
На станции вы можете научиться кататься с нуля или повысить свой уровень. Мы предлагаем 2 варианта тренировок и несколько курсов обучения для взрослых. Все они идеально подойдут для новичка.
1 занятие
Инструктаж
на тренажере
Обучение проходит на берегу с использованием крутящегося тренажера. На воду выходите самостоятельно.
Прокат в стоимость не входит (+600 руб)
400 РУБ
1 занятие
Индивидуальная
тренировка
Час занятия под постоянным контролем инструктора на воде.
Прокат не входит (+600 руб)
900 РУБ
3 занятия
Быстрый старт
курс обучения
Курс обучения с нуля до самостоятельного катания. Обучение на тренажере.
Прокат входит в стоимость.
2500 РУБ
3 занятия
Индивидуалка
курс обучения
Три тренировки под постоянным контролем инструктора на воде.
Прокат входит в стоимость.
4000 РУБ
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Свяжитесь с нами и мы поможем выбрать самый подходящий для вас вариант.
Тренажер на берегу
Позволяет показать и отработать на берегу основные маневры.
Доски 250 литров
Большие и устойчивые учебные доски Starboard позволят идти под парусом уже через 10 минут обучения.
Паруса от 1.4 до 6.2
У нас есть паруса даже для самых маленьких и легкий райдеров.
Учебные программы
Научим с нуля за три часа ходить под парусом, зарезаться и поворачивать.
дети
Обучение
Мы учим детей от 6-ти лет. В прокате есть легкие паруса от 1.4 метра и большие, но подвижные доски. Для детей мы предлагаем индивидуальные тренировки или курс обучения, после прохождения которого, мы дарим именной сертификат.
1 занятие
Детская тренировка
индивидуальная 30 минут
Одна тренировка под постоянным контролем инструктора для детей от 6 до 12 лет.
Прокат в стоимость входит.
750 РУБ
6 занятий
Детский
курс обучения
6 тренировок по 30 минут для детей от 6 до 12 лет. Курс рассчитан на неделю.
Прокат в стоимость входит.
3600 РУБ
сентября
Акции
Открытые уроки для детей 6-12 лет
Бесплатные пробные занятия по виндсерфингу для детей.
По предварительной записи.
Курс обучения для детей
6 занятий по 30 минут за 3600 руб.
Для детей старше 6ти лет.
Прокат SUP
Прокат надувных досок с веслом.
500 руб.\час или 250 руб.\30 мин.